Curling femminile | Mondiali 2023 | il Canada vince la medaglia di bronzo Prosegue l’incubo della Svezia

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilsi conferma la terza forza in campo intercontinentale nel. La compagine nordamericana ha infatti appena vinto per il secondo anno consecutivo la finalina per ilin quel di Sandviken, città che sta ospitando i Campionati, sconfiggendo nettamente in nove end le padrone di casacon il risultato di 8-5. Un match cominciato immediatamente in discesa per la squadra capitanata da Kerri Einarson, abile a marcare due punti nel turno d’apertura rubando la mano in quello successivo, attestandosi sul 3-0. Nel terzo end arriverà la risposta delle nordiche, le quali accorceranno le distanze siglando un punto prima di subire però un altro ottimo break in fotocopia delle canadesi, arrivato grazie ad altri ...

Italia-Norvegia e Italia-Svezia oggi, Mondiali curling femminile 2023: orari, programma, tv, streaming OA Sport

