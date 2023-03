Cugini pusher di professione | consegne espresse di droga in tutta Roma

(Di domenica 26 marzo 2023) Alla vista dei Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile dinon ci hanno pensato certo due volte: hanno ingranato la marcia, hanno fatto una manovra spericolata e hanno cercato di fuggire. Senza riuscirci perché i militari, insospettiti, li hanno seguiti e hanno bloccato quella vettura, in zona Appio, per un controllo. Ed è proprio durante quelle verifiche, che dovevano essere di routine, che hanno trovatoe denaro. E nei guai sono finiti dueni di 37 e 33 anni, duedi. Con tanto di messaggi sul telefono dei clienti, che si fidavano di loro. E dei ‘prodotti’ che vendevano. Non si fermano all’alt e scatta il folle inseguimento: ‘beccati’, avevano armi eLain auto Dopo la manovra azzardata, che ...

Dagli accertamenti è emerso che i tre svolgevano da tempo in maniera parallela una fiorente attività di spaccio sia di cocaina che hashish. I due più giovani, che sono, svolgevano la consegna della sostanza stupefacente

Comincia tutto con un furto "sbagliato": 107 chili di cocaina rubati in casa del pusher Gualtiero Giombini. È questo errore imperdonabile che dà il via a una serie ...Si tratta di un dominicano di 42 anni e una connazionale di 32: sequestrata una somma di quasi 1600 euro in contanti ...