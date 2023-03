(Di domenica 26 marzo 2023) Per lasi avvicina sempre di più il momento di iniziare a pensare alla sostituzione dei giocatori che nel mese di giugno andranno in scadenza. Uno di questi è Juan. Il numero 11, ormai arrivato alla soglia dei 35 anni, non sta mostrando più quella solita gamba e quegli strappi nell’uno contro uno che sono diventati il suo marchio di fabbrica nelle stagioni passate in maglia bianconera. Ladunque, potrebbe decidere di andare su deiin caso di addio a. Attualmente il club bianconero potrebbe essere orientato nel perseguire la strada del mancato rinnovo di contratto. Va detto chea Torino sta bene, come manifestato dallo stesso calciatore a più riprese, ma non è detto che ciò basti per la sua riconferma. Edche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Cuadrado-#Juventus al capolinea: ecco i possibili sostituti #Monza #Spezia #Calciomercato #SerieA #11contro11 - saltandpepper90 : TACCUINO ?? Classe 2000.Lilla.Nazionale Usa. Timothy Weah ha gli occhi della #Juventus addosso per il dopo Cuadrad… - CalcioWeb : #Cuadrado ancora in #SerieA, è stato raggiunto l'accordo! E la #Juventus ha già bloccato il sostituto - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset #CalcioMercato #Juventus e #Milan su #Zaniolo. C'è una clausola rescissoria da 30 milioni. Derby tra #J… - infoitsport : Futuro Cuadrado, ci prova un club di Serie A: la Juventus valuta due profili per sostituirlo -

Uno a destra potrebbe essere. Il colombiano si libera dallae viene visto da Mourinho come il calciatore ideale da affiancare a Celik. Va però convinto Pinto, restìo ad investire ...Commenta per primo Juanè destinato a salutare laa giugno. Pronto ad ingaggiarlo a parametro zero, riferisce Il Messaggero , è la Roma , ma molto dipenderà dal futuro in panchina di Josè Mourinho. ...... 1) In fase di possesso la, utilizza un catenaccio destinato a confluire sulle fasce, dove Kostic e, molto abili nell'avanzare palla al piede quel tanto che basta per crossare, ...

Calciomercato Juve, Cuadrado può ritrovare Ronaldo | Mercato Calciomercato.com

Paolo Ziliani, giornalista, ha fatto il punto sulla Juventus, tramite un lungo post pubblicato sui suoi canali social.Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, sono in corso importanti partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Nel frattempo le dirigenze iniziano a lavorare ...