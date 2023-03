Cuadrado-Juventus al capolinea | ecco i possibili sostituti

(Di domenica 26 marzo 2023) Per lasi avvicina sempre di più il momento di iniziare a pensare alla sostituzione dei giocatori che nel mese di giugno andranno in scadenza. Uno di questi è Juan. Il numero 11, ormai arrivato alla soglia dei 35 anni, non sta mostrando più quella solita gamba e quegli strappi nell’uno contro uno che sono diventati il suo marchio di fabbrica nelle stagioni passate in maglia bianconera. Ladunque, potrebbe decidere di andare su deiin caso di addio a. Attualmente il club bianconero potrebbe essere orientato nel perseguire la strada del mancato rinnovo di contratto. Va detto chea Torino sta bene, come manifestato dallo stesso calciatore a più riprese, ma non è detto che ciò basti per la sua riconferma. Edche ...

È iniziata la settimana di lavoro che dovrà portare laverso la prossima sfida di campionato contro il Verona. Nello scorso weekend non si è giocato in serie A per gli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo. Ma nel prossimo ...Dybala e, ex compagni di squadra alla, si "litigano" Bella , l'ultima figlia di Morata e Alice Campello . In una storia su Instagram il centrocampista colombiano rivendica scherzosamente il ...Come ai tempi della, magari durante qualche duello in allenamento, Dybala etornano ad affrontarsi, stavolta però lo fanno con tanta ironia sui social. Il motivo C'entra l'ex compagno bianconero Morata ...

Juventus, fasce non protette: Kostic è il futuro, Cuadrado ai saluti Tuttosport

La sosta sta per volgere al termine e i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali torneranno alla Continassa in questi giorni per preparare la prossima sfida di campionato. Cuadrado Kostic Juve ...In casa Juventus, ad esempio, le chances che Juan Cuadrado possa rinnovare il suo contratto in scadenza con i bianconeri sono sempre più basse. Il colombiano – salvo dietrofront last minute – lascerà ...