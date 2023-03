Cuadrado ancora in Serie A, c’è l’accordo! Il nome del sostituto alla Juve (Di domenica 26 marzo 2023) Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, sono in corso importanti partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Nel frattempo le dirigenze iniziano a lavorare sul calciomercato con l’intezione di migliorare gli organici per la prossima stagione. Iniziano le valutazioni soprattutto in casa Juventus. Il club bianconero è intenzionato a ripartire da un progetto giovane, non potrà più permettersi ingaggi alti. Si preannuncia una rivoluzione dentro e fuori dal campo, tanti calciatori sono con la valigia in mano. Foto di Domenech Castello / AnsaIl futuro di Cuadrado e il sostituto Juan Cuadrado è in scadenza di contratto con la Juventus, la decisione in comune è stata quella di non rinnovare il contratto. Il colombiano è ancora un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 marzo 2023) Il campionato diA è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, sono in corso importanti partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Nel frattempo le dirigenze iniziano a lavorare sul calciomercato con l’intezione di migliorare gli organici per la prossima stagione. Iniziano le valutazioni soprattutto in casantus. Il club bianconero è intenzionato a ripartire da un progetto giovane, non potrà più permettersi ingaggi alti. Si preannuncia una rivoluzione dentro e fuori dal campo, tanti calciatori sono con la valigia in mano. Foto di Domenech Castello / AnsaIl futuro die ilJuanè in scadenza di contratto con lantus, la decisione in comune è stata quella di non rinnovare il contratto. Il colombiano èun ...

