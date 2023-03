"Crypto": una guida per entrare nel mondo della crypto-economy (Di domenica 26 marzo 2023) Un manuale, scritto da due giovanissimi autori, Valerio Diotallevi e Niccolò Cintioli, che vuole aprire le porte alla comprensione delle criptovalute e dell'economia intorno a esse Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Un manuale, scritto da due giovanissimi autori, Valerio Diotallevi e Niccolò Cintioli, che vuole aprire le porte alla comprensione delle criptovalute e dell'economia intorno a esse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crypto_gateway : VI REGALO UNA COPIA CON DEDICA DEL MIO LIBRO! Per partecipare: - Like, retweet a questo tweet - Seguimi qui su twi… - OfferteToste : ?? #BuonaDomenica a tutti i Risparmiatosti: siete amanti del #calcio e al contempo non disdegnate di accumulare… - Crypt2eSports : Un altro fantastico gioco per il proprietario di Crypt2 Player #5137 ?? 1 gol segnati e una ricompensa di $ 20 guada… - aeolotropic_MC : @crypto_gateway Ne puoi scegliere solo una. Quale? #nftart #metaverse #art - nelloscavo : @drugginenti @scandura Mona, nessuno è legittimato a sparare in acque internazionali se non per rispondere a una mi… -