Cronaca di una ‘morte annunciata’ | lo portano nella co-housing invece che nella RSA | ‘sparisce’ e poi muore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 marzo 2023) Questa è ladi una morte annunciata, o quantomeno di una morte che – molto probabilmente – poteva essere evitata. Perché sul decesso di Antonio (nome di fantasia), anziano deceduto dopo un soggiorno di circa un anno e mezzo in una co-del litorale romano ci sono davvero molti, troppi dubbi. A iniziare dal come e perché sia finito lì. Per poi passare da come mai non potesse comunicare con parenti e amici. Per poi finire con i motivi della sua morte, sui quali sarà la magistratura a fare chiarezza. Ma partiamo dall’inizio. Antonio e la moglie vivono ad Anzio, in un villino che fa parte di un piccolo comprensorio. Tra vicini si conoscono bene e questi due anziani si fanno amare da tutti: sono diventati i “nonni” dell’intera via. Li vedono fragili, lei malata terminale, lui un po’ orso ma in realtà buono come il pane e ingenuo come un ...