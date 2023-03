Crisi Berrettini | la frase di Bertolucci che lo affossa dopo la sconfitta a Miami

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tutticonvocati : #Berrettini perde dopo due tie break contro #McDonald ed esce al primo turno nel #MiamiOpen, confermando un periodo… - PonzPilato : RT @Gazzetta_it: Cosa sta succedendo a Berrettini? Dentro la crisi di Matteo - 1987_Lorenza : RT @LaDialettica: (la crisi di risultati di Berrettini sta nascondendo quella di Musetti) - servidinessuno1 : Berrettini in crisi, Melissa Satta: cosa sta succedendo a Matteo ?? si e’ fatto inoculare? - Aaronfe05297186 : RT @Corriere: Cosa succede a Berrettini: infortuni, crisi di risultati e l’amore di Melissa nel mirino -

è stato sconfitto da Mackenzie McDonald in due set; a poche ore di distanza, anche Lorenzo Musetti ha dovuto abbandonare il torneo, dopo aver subito un duro ko da Jiri ...Mentre la, purtroppo, è ancora in corso. Ildei bei tempi avrebbe fatto un sol boccone dello statunitense che lo ha battuto ieri. Lo avrebbe schiacciato appellandosi non solo al ...Come il meme sull'effetto domino, in cui da un piccolo tassello si arriva a tirare giù un lastrone. Il rovescio in rete di Matteocontro Andy Murray sul match point al primo turno degli Australian Open tanto insignificante non era, ha compromesso una partita e una partecipazione in uno Slam. Ma da quel colpo, ...

Berrettini, crisi infinita: a Miami c’era anche Melissa Satta in tribuna Corriere dello Sport

Paolo Bertolucci stronca Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro, vincitore della Coppa Davis nel 1976, è molto critico nei confronti degli atleti italiani, eliminati entrambi al ...Quello sfogo sembra superato. Mentre la crisi, purtroppo, è ancora in corso. Il Berrettini dei bei tempi avrebbe fatto un sol boccone dello statunitense che lo ha battuto ieri. Lo avrebbe schiacciato ...