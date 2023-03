Credit Suisse | i perché della crisi | scandali e perdita di identità svizzera

(Di domenica 26 marzo 2023) Come si è arrivati alladi, uno dei principali istituti bancari d’Europa? Il gruppo elvetico ha subito enormi perdite finanziarie nel 2022, annunciando anche tagli di oltre 9.000 posti di lavoro. Una analisi di SWI Swissinfo riportata dal sito NuovoObserver ha ricostruito come si è arrivati alla situazione attuale, con il salvataggio di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

I rischi sono troppo grandi , ha insistito lo zurighese, riferendosi all'acquisizione dida parte di UBS. Quest'ultima al momento ben gestita , ma era comunque gi fallita nel 2008, ha ..Nella Svizzera, famosa per gli istituti di credito, oltre che per la cioccolata e le mucche, va al disastro il, un tempo simbolo di certezza, oggi sparito. In Germania si rischia la ...Dopo il fallimento di SVB e il crollo dinell'Eurozona si percepisce un malcelato compiacimento che da noi la regolamentazione é migliore, il sistema bancario più solido. Ma non è proprio cosí. Poco prima del crollo, il...

Un venerdì nero. La giornata del 24 marzo è da segnare col circoletto rosso per le Borse europee, Piazza Affari compresa affossata dai bancari sui rinnovati timori per lo stato ...Gli effetti della maxioperazione che ha portato UBS a mettere le mani su Credit Suisse preoccupano non solo a livello nazionale e globale, ma anche sul piano locale. Fra i cantoni dove i timori sono ...