Covid in Toscana: nessun decesso oggi, 26 marzo. 112 i nuovi contagi. E 134 i ricoverati (3 in terapia intensiva) (Di domenica 26 marzo 2023) Non ci sono morti per Coronavirus oggi, 26 marzo 2023, in Toscana. Sono 112 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana

