Cospito, distributori sigarette hackerati: su display frase ‘Fuori Alfredo dal 41 bis” (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Attacco hacker ai distributori di sigarette e ad alcuni siti istituzionali. In varie parti d’Italia sul display delle macchinette è comparsa una scritta in solidarietà ad Alfredo Cospito – ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’ – e i pacchetti risultavano acquistabili a 10 centesimi. A quanto si apprende, hacker avrebbero tentato di attaccare anche alcuni siti istituzionali come quelli di Atac, del Mef e del commissariato online ma senza conseguenze. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Attacco hacker aidie ad alcuni siti istituzionali. In varie parti d’Italia suldelle macchinette è comparsa una scritta in solidarietà addal 41 bis’ – e i pacchetti risultavano acquistabili a 10 centesimi. A quanto si apprende, hacker avrebbero tentato di attaccare anche alcuni siti istituzionali come quelli di Atac, del Mef e del commissariato online ma senza conseguenze. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... svirgola2 : RT @valibona44: 'Distributori di sigarette attaccati dagli hacker pro #Cospito Scritte per l'anarchico e pacchetti in vendita a 10 centesim… - fisco24_info : Cospito, distributori sigarette hackerati: su display frase 'Fuori Alfredo dal 41 bis': (Adnkronos) - L'attacco in… - UnioneSarda : #Sardegna - Hackerati i distributori di sigarette nell'Isola. Sugli schermi il messaggio: «Fuori Cospito dal 41 bis» - Lucoprofene : RT @valibona44: 'Distributori di sigarette attaccati dagli hacker pro #Cospito Scritte per l'anarchico e pacchetti in vendita a 10 centesim… - ledicoladelsud : Cospito, distributori sigarette hackerati: su display frase ‘Fuori Alfredo dal 41 bis” -