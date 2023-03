Così possiamo agire sulle emissioni di metano

Leggi su formiche

(Di domenica 26 marzo 2023) Quando si dice, si pensa normalmente al gas che si usa per accendere il fornello e mettere su l’acqua per la pasta. Ma dietro a questo semplice gesto quotidiano c’è una complessa filiera industriale e migliaia di chilometri di distanza dal nostro fornello. E forse non tutti sanno che dietro l’innocua formula chimica CH4 – che si trova in natura – si cela un potentissimo gas di serra, pari per importanza all’anidride carbonica, e responsabile di circa il 30% dell’aumento della temperatura globale: il, appunto. Parlando del ruolo climalterante dei gas serra, si punta generalmente il dito contro la CO2. Verissimo. Ma se si parla di, la variabile da considerare – prima di tutte le altre – è il fattore tempo. Il ruolo climalterante delè legato al breve termine, non al lungo termine, poiché ...