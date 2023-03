Cosa sono, a cosa servono e chi gestisce le armi nucleari tattiche che Putin vuole portare in Bielorussia (Di domenica 26 marzo 2023) sono più leggere, agili e meno potenti delle atomiche tradizionali le armi nucleari tattiche che il presidente russo Vladimir Putin vuole portare in Bielorussia la prossima estate. Ieri sera è arrivato l’annuncio a sorpresa. Se lo zar dovesse mantenere la promessa, sarebbe la prima volta dalla caduta dell’Unione Sovietica che la Russia porta armamenti nucleari al di là dei propri confini. E a luglio, potrebbero trovarsi in un Paese amico di Mosca che confina con tre membri della Nato: Polonia, Lituania e Lettonia. Da mesi il leader del Cremlino parla di usare l’atomica. Ma finora non era mai stato così preciso e così esplicito. Stando a quanto ha detto lui stesso, questa non è altro che una risposta alla decisione del Regno Unito di ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023)più leggere, agili e meno potenti delle atomiche tradizionali leche il presidente russo Vladimirinla prossima estate. Ieri sera è arrivato l’annuncio a sorpresa. Se lo zar dovesse mantenere la promessa, sarebbe la prima volta dalla caduta dell’Unione Sovietica che la Russia porta armamential di là dei propri confini. E a luglio, potrebbero trovarsi in un Paese amico di Mosca che confina con tre membri della Nato: Polonia, Lituania e Lettonia. Da mesi il leader del Cremlino parla di usare l’atomica. Ma finora non era mai stato così preciso e così esplicito. Stando a quanto ha detto lui stesso, questa non è altro che una risposta alla decisione del Regno Unito di ...

