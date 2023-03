Cortina 2026 | Olimpiadi e strade fanno vie diverse E i costi preoccupano | fascicolo della Corte dei conti sulla variante di San Vito

(Di domenica 26 marzo 2023) Prime grane giudiziarie per leinvernalie per i Mondiali di sci che si sono disputati nel 2021 in pieno lockdown. Provengono dalla Procuradeidel Veneto che ha aperto un” di Sandi Cadore, una strada lunga poco più di due chilometri, dal costo previsto di 64 milioni di euro. È stato il procuratore regionale Ugo Montella a disporre un’indagine preliminare, nell’ipotesi che i ritardi abbiano causato un danno erariale. Gli accertamenti, anche se limitati alladi Sanhanno però una portata più ampia visto che entro il 2021 avrebbero dovuto essere realizzate la bellezza di quattro varianti, per le quali non si è neppure arrivati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Cortina 2026, Olimpiadi e strade fanno vie diverse. E i costi preoccupano: fascicolo della Corte dei conti sulla va… - qui_finanza : Milano-Cortina, quanto costeranno i Giochi Olimpici - CesareMontanari : #bananarepublic #GovernoMeloni #CambioClimatico #Veneto #siccità #Eccelenza_fascio_padana… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #26Marzo Le indagini avviate dopo un esposto presentato da un comitato di cittadini. #IoSeguoTgr - TgrRaiVeneto : #26Marzo Le indagini avviate dopo un esposto presentato da un comitato di cittadini. #IoSeguoTgr -

"Siamo entrati nella fase operativa della pianificazione. La realizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano -richiede una mole di interventi da mettere a terra in tempi rapidi, nonostante la candidatura ponga le proprie basi sull'utilizzo di impianti già esistenti o temporanei per una quota ......della partita a scacchi che Milano e Torino stanno giocando sulle Olimpiadi invernali del. E ... Alberto Cirio, stanno costruendo le risposte ai quesiti inviati dalla fondazione Milano -. ...C'erano una volta le Olimpiadi degli studenti. Quelle di italiano, di matematica , di fisica, di filosofia, e così via. Poi sono spuntate all'orizzonte le invernali di Milano -e le Olimpiadi studentesche son finite declassate. O meglio, ribattezzate. Ora si chiamano Campionati. Questione di copyright. Sì perché ad inizio 2020 l'allora governo Conte approva alcune ...

Cortina 2026, Olimpiadi e strade fanno vie diverse. E i costi preoccupano: fascicolo della Corte dei conti… Il Fatto Quotidiano

Commissario governativo per la realizzazione sportiva dei mondiali era l’ingegnere Luigi Valerio Sant’Andrea, che un anno fa è stato nominato commissario straordinario per le infrastrutture di ...“Ieri a Treviso, nel Nord Est, il Ministro Abodi è intervenuto con fare rassicurante in ordine alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Per chi vive in questi territori e vede ogni giorno quale è la ...