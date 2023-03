Coppia di escursionisti muore travolta da una valanga in valle Aurina (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia in Alto Adige dove un uomo e una donna sono morti sotto una valanga durante un'escursione con le ciaspole. È accaduto nella valle Aurina, in provincia di Bolzano, a 1.700 metri di altitudine in località Sasso Nero. Le vittime sono un 51enne italiano e una 33enne lituana, entrambi residenti a Cavallino Treporti, nel Veneziano. A dare l'allarme il proprietario dell'albergo dove soggiornavano che non li aveva visti rientrare alla sera fino all'orario di cena. Quando sono cominciate le ricerche non c'è stato nulla da fare. Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia in Alto Adige dove un uomo e una donna sono morti sotto unadurante un'escursione con le ciaspole. È accaduto nella, in provincia di Bolzano, a 1.700 metri di altitudine in località Sasso Nero. Le vittime sono un 51enne italiano e una 33enne lituana, entrambi residenti a Cavallino Treporti, nel Veneziano. A dare l'allarme il proprietario dell'albergo dove soggiornavano che non li aveva visti rientrare alla sera fino all'orario di cena. Quando sono cominciate le ricerche non c'è stato nulla da fare.

