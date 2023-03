Copa Argentina | niente acqua al ‘Centenario’ | il Boca Juniors si lava con le bottigliette

(Di domenica 26 marzo 2023) Situazione particolare vissuta dai giocatori del, che dopo la vittoria sull’Olimpo inhanno dovuto far la doccia con leSituazione particolare vissuta dai giocatori del, che dopo la vittoria sull’Olimpo inhanno dovuto far la doccia con le. I tifosi dell’Olimpo indignati per l’arbitraggio hanno rotto le condutture dei bagni per far arrivare l’negli spogliatoi. Lo riportano i media argentini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il calcio sudamericano in apertura di questa domenica 26 marzo . Nella Copa Argentina successo per 2 - 1 del Boca Juniors con l'Olimpo per i 32esimi di finale: sblocca il punteggio ......

Dopo la vittoria in Copa Argentina contro l'Olimpo, i giocatori del Boca Juniors non hanno potuto usare le docce dell'Estadio Centenario ...