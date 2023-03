Conte non è più l'allenatore del Tottenham. Stellini in panchina fino a giugno (Di domenica 26 marzo 2023) LONDRA (INGHILTE RRA) - Dopo lo sfogo contro i calciatori e la 'fuga' in Italia su un volo low cost, l'addio tra Antonio Conte e il Tottenham era nell'aria e ora è anche ufficiale . Ad annunciarlo è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 marzo 2023) LONDRA (INGHILTE RRA) - Dopo lo sfogo contro i calciatori e la 'fuga' in Italia su un volo low cost, l'addio tra Antonioe ilera nell'aria e ora è anche ufficiale . Ad annunciarlo è ...

Antonio Conte lascia il Tottenham: "Risoluzione consensuale del contratto". Squadra a Stellini Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. Era nell'aria ma ora è ufficiale. l'annuncio pubblicato sul sito del club inglese."Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club dopo 16 mesi. Conte lascia gli Spurs al quarto posto in classifica in Premier League.