"Conte? No, non c'è. Ecco il vero nome per il Milan": la rivelazione esplosiva (Di domenica 26 marzo 2023) Grandi movimenti all'ombra delle guglie del Duomo. A Milano il valzer delle panchine potrebbe scattare alla fine di questa stagione. Stefano Pioli per restare in sella al Milan dovrebbe approdare in semifinale di Champions e centrare un piazzamento per la Coppa Campioni in campionato. Lo stesso discorso vale per Simone Inzaghi. Ma di fatto le indiscrezioni di radio mercato parlano di contatti già avviati con nuovi tecnici per non farsi trovare impreparati nel caso in cui dovesse accadere l'irreparabile. E così su Sportitalia si priva a fare un punto sui nomi in pole position per le panchine Milanesi. E a sorpresa, come spiega Gianluigi Longari, il nome di Antonio Conte non c'è: "È evidente che la città di Milano, per ragioni diverse, non possa ricalcare le certezze di conferma che ...

