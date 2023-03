Conte, adesso è ufficiale: addio Tottenham (Di domenica 26 marzo 2023) Era nell’aria da diversi giorni ed ora è arrivata l’ufficialità: Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham. L’ex mister di Juventus, Inter ed Italia lascia la Premier League anzitempo, alla sua seconda esperienza oltremanica. Decisivi i risultati deludenti e gli screzi con giocatori e società. Tottenham, Conte esonerato La notizia è di pochi istanti fa: il Tottenham ha annunciato tramite i propri canali ufficiali di aver sollevato Conte dall’incarico di Manager. Inoltre il comunicato specifica come la separazione sia avvenuta di comune accordo, di conseguenza c’è stata la rescissione consensuale tra le parti. FOTO: Conte-Tottenham Il Tottenham ha specificato che la guida della squadra sarà affidata al vice di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 marzo 2023) Era nell’aria da diversi giorni ed ora è arrivata l’ufficialità: Antonionon è più l’allenatore del. L’ex mister di Juventus, Inter ed Italia lascia la Premier League anzitempo, alla sua seconda esperienza oltremanica. Decisivi i risultati deludenti e gli screzi con giocatori e società.esonerato La notizia è di pochi istanti fa: ilha annunciato tramite i propri canali ufficiali di aver sollevatodall’incarico di Manager. Inoltre il comunicato specifica come la separazione sia avvenuta di comune accordo, di conseguenza c’è stata la rescissione consensuale tra le parti. FOTO:Ilha specificato che la guida della squadra sarà affidata al vice di ...

