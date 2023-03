Conte, addio al Tottenham e ritorno in Italia? Il tema del Decreto Crescita (Di domenica 26 marzo 2023) Quanto costa Antonio Conte? Antonio Conte non è più ufficialmente l’allenatore del Tottenham. Gli Spurs hanno annunciato l’addio del tecnico salentino prima della fine della stagione. Al suo posto resterà il vice Cristian Stellini, che avrà il compito di guidare la squadra con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Le quotazioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 marzo 2023) Quanto costa Antonio? Antonionon è più ufficialmente l’allenatore del. Gli Spurs hanno annunciato l’del tecnico salentino prima della fine della stagione. Al suo posto resterà il vice Cristian Stellini, che avrà il compito di guidare la squadra con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Le quotazioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tottenham - Conte, è finita: l'addio è UFFICIALE

A dirigere la squadra fino al termine della stagione è il vice di Conte, Cristian Stellini, affiancato da Ryan Mason.

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo lo sfogo contro i calciatori e la 'fuga' in Italia su un volo low cost, l'addio tra Antonio Conte e il Tottenham era nell'aria e ora è anche ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club londinese con una nota pubblicata sui propri profili social e sul proprio sito.

TOTTENHAM-CONTE RISOLUZIONE Il Tottenham ha da poco ufficializzato la separazione di comune accordo tra Antonio Conte e gli Spurs: la fine della stagione vedrà Cristian Stellini sulla panchina.