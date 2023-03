Congedo parentale, due richieste per figli diversi: sabato e domenica non rientrano nel computo (Di domenica 26 marzo 2023) Qual è l’esatto computo dei periodi di Congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 marzo 2023) Qual è l’esattodei periodi dichiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due, dal lunedì al venerdì per il primoo e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini deldel predetto periodo, debbano essere considerati anche ile la, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Congedo parentale, due richieste per figli diversi: sabato e domenica non rientrano nel computo - dotcoma : Ma tutte queste idee straordinarie, il salario minimo, il congedo parentale anche per gli uomini (purché assunti a… - uil_rua : RT @scuolainforma: Assenza per malattia, congedo parentale continuativo o ciclico: chiarimenti - TonyPallavicini : @ardigiorgio Speriamo a casa stia meglio. Come alternativa può mettere incinta una delinquente e chiedere il congedo parentale - scuolainforma : Assenza per malattia, congedo parentale continuativo o ciclico: chiarimenti -