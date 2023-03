Congedo di paternità, lo chiede di più chi ha contratti stabili e a tempo pieno. E contano ancora le norme sociali (Di domenica 26 marzo 2023) Dieci anni dopo l’introduzione del Congedo di paternità resta ancora molto da fare per promuoverne l’utilizzo, in particolare nel Sud Italia. A richiederlo sono più spesso i padri con migliori condizioni di lavoro. E le norme sociali contano ancora. Il Congedo di paternità compie dieci anni Il Congedo di paternità, che permette ai papà di beneficiare di 10 giorni di Congedo per la nascita del figlio, è entrato a pieno regime nell’ordinamento italiano nel 2022, dopo un lungo periodo di sperimentazione incominciato nel 2013 (con l’entrata in vigore della legge n. 92 del 28 giugno 2012). A dieci anni, quindi, dalla sua introduzione ne esaminiamo il tasso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Dieci anni dopo l’introduzione deldirestamolto da fare per promuoverne l’utilizzo, in particolare nel Sud Italia. A rirlo sono più spesso i padri con migliori condizioni di lavoro. E le. Ildicompie dieci anni Ildi, che permette ai papà di beneficiare di 10 giorni diper la nascita del figlio, è entrato aregime nell’ordinamento italiano nel 2022, dopo un lungo periodo di sperimentazione incominciato nel 2013 (con l’entrata in vigore della legge n. 92 del 28 giugno 2012). A dieci anni, quindi, dalla sua introduzione ne esaminiamo il tasso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Congedo di paternità, in Italia solo 10 giorni e in Spagna 16 settimane: come funziona in Ue e perché se “non trasferi… - ilfattoblog : Congedo di paternità, lo chiede di più chi ha contratti stabili e a tempo pieno. E contano ancora le norme sociali - fattoquotidiano : Congedo di paternità, in Italia solo 10 giorni e in Spagna 16 settimane: come funziona in Ue e perché se “non trasf… - womenomics : Per la festa del papà, regaliamogli il congedo di paternità ?@lasvoltait? - CGILModena : RT @CgilInca: ?? ??????????????????' ???? ???????????????????????????? ?????????? ?????? ???? ???????????????????? ?????????? ?????????????????????????? ??Il diritto alla NASPI e' previsto, in caso di dim… -