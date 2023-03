(Di domenica 26 marzo 2023) Sta prendendo avvio la “Sperimentazione di nuovi strumenti e procedure per la valutazione esterna delle scuole”, riconducibile all’Azione 2 del Progetto PON Valu.E. (Valutazione/autovalutazione Esperta) - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, approvato con comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/23772 del 15/12/2015, Asse I “Istruzione”, Obiettivo Specifico 10.9 “Miglioramento della capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle scuole e di innovare la didattica adattandola ai contesti”. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso Invalsi per 80 dirigenti tecnici e docenti comandati: scadenza 6 aprile -

VAI AL CORSO DI PREPARAZIONE PER ILDIRIGENTI SCOLASTICI Il ciclo della valutazione delle ... c.1 secondo questa sequenza: Autovalutazione iniziale sulla base di dati forniti dal MIUR,,...Nel nostro sistema questa valutazione è affidata all '(Istituto nazionale per la ...rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione alDs ......le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado svolgono le Prove2023 dal 1° al 31 marzo . Le classi campione le hanno già svolte dal 1° al 3 marzo e lunedì 6. leggi anche...

Concorso Invalsi per 80 dirigenti tecnici e docenti comandati: scadenza 6 aprile Orizzonte Scuola

Invalsi maturità 2023 scuola superiore, budge elettronico al superamento dei test: ecco a cosa serve se si ottiene la certificazione ...Siamo a cento giorni dall’esame di maturità, ricorrenza che oggi gli studenti del quinto celebreranno tra goliardia e riti scaramantici. Dopo tre anni in cui la pandemia ha ...