Concorso Ente Parco delle Alpi Liguri | Bando per 1 Guardiaparco

L'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri di Rezzo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Guardiaparco, in categoria C1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Presso l'Ente Parco Alpi Liguri serve una Figura altamente specializzata che si occupi della sicurezza ambientale, con il compito di vigilare affinché non vengano commessi reati contro l'ambiente. Il Guardiaparco è anche un punto di ...

