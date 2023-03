Concorso Comune di Busnago: 1 Amministrativo Contabile (Di domenica 26 marzo 2023) Il Comune di Busnago ha emesso un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Amministrativo Contabile, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato ai Volontari delle Forze Armate. Comune di Busnago: Concorso per 1 Istruttore Amministrativo Contabile L’Istruttore Amministrativo Contabile é un valido aiuto all’Ufficio Amministrativo del Comune, svolge mansioni di segreteria, compila documenti importanti, partecipa alla stesura dei bilanci, si interfaccia con tutti gli altri Uffici in un’ottica di collaborazione quotidiana. Il Bando richiede diploma di scuola superiore ad ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 26 marzo 2023) Ildiha emesso unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato ai Volontari delle Forze Armate.diper 1 IstruttoreL’Istruttoreé un valido aiuto all’Ufficiodel, svolge mansioni di segreteria, compila documenti importanti, partecipa alla stesura dei bilanci, si interfaccia con tutti gli altri Uffici in un’ottica di collaborazione quotidiana. Il Bando richiede diploma di scuola superiore ad ...

