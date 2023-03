Concacaf Nations League | gli Usa vincono 7-1 contro Grenada

(Di domenica 26 marzo 2023) Gli Stati Unitifacilenella quinta giornata di. I ragazzi di Anthony Hudson battono 7-1 ilgrazie a una doppietta dell’ex Juventus McKennie, doppietta di Pepi, e ai gol di Aaronson, Pulisic e Zendejas. Di Hippolyte l’unico gol dei padroni di casa. Il milanista Sergino Dest è rimasto in panchina per tutti i 90?. Gli Usa restano stabilmente al primo posto nel Gruppo D della Lega A davanti a El Salvador e. SportFace.

Si sono giocati anche alcuni incontri per la League del Nord e Centro America dove spicca il 7 - 1 esterno dell'USA sul Grenada quindi vittoria a domicilio per 4 - 1 del Nicaragua ...

Concacaf Nations League, la Repubblica Dominicana in gol nel recupero con punizione a due in area DerbyDerbyDerby

Il centrocampista, di proprietà dei bianconeri e in prestito al Leeds, protagonista del 7-1 degli statunitensi in Concacaf Nations League ...Uno dei 14 granata in nazionale, Gravillon, ha giocato ieri 90 minuti con la nazionale di Guadalupa. Il difensore granata è stato impegnato nella quinta giornata del girone A della CONCACAF Nations ...