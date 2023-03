"Con un sexy top crop": Ilary Blasi dietro le quinte con Damiano... | Guarda (Di domenica 26 marzo 2023) Ilary Blasi e Bastian Muller si scatenano al concerto dei Maneskin che si è tenuto a Roma. La coppia ormai è sempre più allo scoperto e non teme l'assalto dei paparazzi che immortalano ogni passo della conduttrice ed ex di Francesco Totti in compagnia del suo fidanzato. E sui social la coppia ha documentato passo passo il concerto della band al Palazzo dello Sport di Roma. Ilary Balsi indossava un sexy top crop bianco e pantaloni scuri. Look più semplice per Bastian che a quanto pare è un super fan della band rock italiana. E subito dopo il concerto i due avrebbero raggiunto Damiano dietro le quinte per un selfie di rito. Le foto hanno fatto immediatamente il giro del web. Insomma ormai Ilary e Bastian hanno trovato un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023)e Bastian Muller si scatenano al concerto dei Maneskin che si è tenuto a Roma. La coppia ormai è sempre più allo scoperto e non teme l'assalto dei paparazzi che immortalano ogni passo della conduttrice ed ex di Francesco Totti in compagnia del suo fidanzato. E sui social la coppia ha documentato passo passo il concerto della band al Palazzo dello Sport di Roma.Balsi indossava untopbianco e pantaloni scuri. Look più semplice per Bastian che a quanto pare è un super fan della band rock italiana. E subito dopo il concerto i due avrebbero raggiuntoleper un selfie di rito. Le foto hanno fatto immediatamente il giro del web. Insomma ormaie Bastian hanno trovato un nuovo ...

