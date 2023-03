Come sta Filippo Ganna: gli aggiornamenti dopo la caduta e il ritiro alla Gand-Wevelgem (Di domenica 26 marzo 2023) La Gand-Wevelgem di Filippo Ganna è terminata a 142 km dall’arrivo. Il fuoriclasse azzurro, reduce dal 2° posto alla Milano-Sanremo e dal 10° alla E3 Saxo Classic, è scivolato in una curva verso destra mentre si trovava nella parte alta del gruppo principale. Il capitano della Ineos-Grenadiers ha alzato bandiera bianca e si è ritirato. COSA È SUCCESSO A Filippo Ganna Il maltempo si è abbattuto sulla Gand-Wevelgem. Ganna, che non ha mai amato questo genere di condizioni, è scivolato sull’asfalto viscido. Non sembra che vi siano stati contatti con altri corridori. Il ritiro è avvenuto pochi minuti dopo la caduta, dunque l’italiano non ha provato a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Ladiè terminata a 142 km dall’arrivo. Il fuoriclasse azzurro, reduce dal 2° postoMilano-Sanremo e dal 10°E3 Saxo Classic, è scivolato in una curva verso destra mentre si trovava nella parte alta del gruppo principale. Il capitano della Ineos-Grenadiers ha alzato bandiera bianca e si è ritirato. COSA È SUCCESSO AIl maltempo si è abbattuto sulla, che non ha mai amato questo genere di condizioni, è scivolato sull’asfalto viscido. Non sembra che vi siano stati contatti con altri corridori. Ilè avvenuto pochi minutila, dunque l’italiano non ha provato a ...

