Come nascere in strada a Niamey. Luogo dal quale veniamo e al quale torniamo

Una strada sterrata impastata di polvere non lontano dallo stadio Seyni Kountché e adiacente al palazzo che ospita il ministero della Giustizia. Giusto accanto all'ufficio di accoglienza e registrazione dei migranti dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, Oim. Proprio lì sulla strada, sabato scorso, è nata una bimba. Mamana è la madre, originaria della Sierra Leone, mentre il padre della stessa nazionalità è al momento irreperibile. Una bimba nata in esilio a Niamey sulla strada, Luogo di transito, incontro, scambio, compravendita, attesa, passaggio, spazio di vita politica e sociale. La strada è il Luogo dal quale veniamo e al quale torniamo se è vero che ...

