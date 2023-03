Come Mussolini inventò (anche) il populismo: chiusa con Antonio Scurati la VIII Biennale Democrazia di Torino (Di domenica 26 marzo 2023) C’erano oltre mille persone ad ascoltare lo scrittore Antonio Scurati, il padre della trilogia “M”, uno dei casi editoriali degli ultimi anni (da cui presto vedremo anche una serie tv targata Sky Original), a uno degli incontri che oggi hanno chiuso l’VIII edizione di Biennale Democrazia, la manifestazione culturale ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky. Un’edizione dal titolo “Ai confini della libertà” – che ha visto alternarsi per quattro giorni 220 ospiti da tutto il mondo, in più di 100 incontri – che ha raccolto oltre 48.000 partecipanti e ha visto Torino trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di Democrazia. La manifestazione è partita giovedì scorso con il dialogo fra la giornalista Francesca Mannocchi e la giornalista ed attivista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) C’erano oltre mille persone ad ascoltare lo scrittore, il padre della trilogia “M”, uno dei casi editoriali degli ultimi anni (da cui presto vedremouna serie tv targata Sky Original), a uno degli incontri che oggi hanno chiuso l’edizione di, la manifestazione culturale ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky. Un’edizione dal titolo “Ai confini della libertà” – che ha visto alternarsi per quattro giorni 220 ospiti da tutto il mondo, in più di 100 incontri – che ha raccolto oltre 48.000 partecipanti e ha vistotrasformarsi in un vero e proprio laboratorio di. La manifestazione è partita giovedì scorso con il dialogo fra la giornalista Francesca Mannocchi e la giornalista ed attivista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cocchi2a : RT @dukana2: #Meloni in #Europa come #Mussolini: non vale e non conta nienteeeeeeee - sologiuma : RT @dukana2: #Meloni in #Europa come #Mussolini: non vale e non conta nienteeeeeeee - usaipiero : RT @dukana2: #Meloni in #Europa come #Mussolini: non vale e non conta nienteeeeeeee - KratosCurr94 : @gseba_sca @Filippo__Rossi Dell'urss dopo la crociera del mediterraneo... 1929 Mussolini fu accolto come eroe anti… - dukana2 : RT @dukana2: #Meloni in #Europa come #Mussolini: non vale e non conta nienteeeeeeee -