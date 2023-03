Come funziona la Goal Line Technology? Ecco come lo segnala all’arbitro

(Di domenica 26 marzo 2023) Laè una delle più grandi rivoluzioni nella storia recente del calcio, ma non tutti sannofunzione di preciso. Sono stati tantissimi i “gol fantasma” che hanno scritto la storia del calcio, con le polemiche che si sono susseguiti per decenni. L’unico modo per porre fine alla diatriba era sfruttare in qualche modo la tecnologia e laha cambiato tutto, cosìil Var seppure non possa essere sempre usato.(Fonte: Adobe)Quello che tutti quanti hanno capito è che si tratta di un sistema che permettedi essere subito avvertito se il pallone ha oltrepassato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Congedo di paternità, in Italia solo 10 giorni e in Spagna 16 settimane: come funziona in Ue e perché se “non trasf… - pisto_gol : Per chi non avesse ancora capito come funziona ?? - AlbertoBagnai : @durezzadelviver @marcoforn @fdragoni @LaVeritaWeb Amici cari: non siamo al Salone del libro o al Festival dell’eco… - unamisandrica : @_suchaweirdo_ Mi ha bloccato tutti gli account, sai come funziona questa cosa? - unamisandrica : @Rain65098487 Per caso sai come funziona questa funzione? -

Insomma per anni abbiamo seguito l'indicazione di uno che produceva microchip e altrilui che ... Qualcuno deve aver pensato " ma secosì perché non applicarlo alla finanza ", anzi perché ...Che sia una volta Zac Efron (abbiamo visto capitare nella recensione di Zach Efron: con i piedi per terra ) o,in questo caso, Eugene Levy. Un modus operandi comprensibile e che...Ecco. Immobile non locato: quando risulta essere assoggettato all'Imu ma non imponibile ai fini Irpef I proprietari di immobili non locati devono pagare l'Imu. In tal caso, il reddito ...

Bonus affitto giovani confermato anche nel 2023: come funziona, chi può richiederlo e come Corriere della Sera

Il bonus affitti 2023 dà un piccolo aiuto, ma non a tutti. Ecco come funziona, chi può accedervi e come richiederlo. La legge di bilancio 2023 ha confermato anche per questo 2023 il bonus affitti ...Durante il lockdown, una start-up cinese ha sviluppato un dispositivo per baciare a distanza. L’inventore è Zhao Jianbo, trentunenne, che ha avuto l’idea a causa dell’isolamento che lo teneva lontano ...