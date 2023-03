Come è morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: età e malattia (Di domenica 26 marzo 2023) Si è spenta un mese fa Lucia Zagaria, la moglie dell’attore e comico Lino Banfi. A darne comunicazione è stata la figlia Rosanna. La donna sarà ricordata a Verissimo, la trasmissione televisiva del pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin in onda a partire dalle ore 16.30 circa. L’amato attore ricorderà la moglie Luciana, scomparsa un mese fa: la donna, 85 anni, non è riuscita a superare la battaglia contro la terribile malattia. Ma il loro amore durerà per sempre! La malattia di Lucia Zagaria moglie di Lino Banfi La donna era malata da tempo e soffriva di Alzheimer. Nella foto pubblicata da Rosanna Banfi si vede la mamma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Si è spenta un mese fa, ladell’attore e comico. A darne comunicazione è stata la figlia Rosanna. La donna sarà ricordata a Verissimo, la trasmissione televisiva del pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin in onda a partire dalle ore 16.30 circa. L’amato attore ricorderà lana, scomparsa un mese fa: la donna, 85 anni, non è riuscita a superare la battaglia contro la terribile. Ma il loro amore durerà per sempre! LadidiLa donna era malata da tempo e soffriva di Alzheimer. Nella foto pubblicata da Rosannasi vede la mamma ...

