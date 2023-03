"Come andate a letto?". Così Pio e Amedeo fanno arrossire Toffanin (Di domenica 26 marzo 2023) Pio e Amedeo, per l'esordio di venerdí 24 marzo di “Felicissima Sera – All Inclusive”, si sono subito giocati il loro asso nella manica: l'intervista a Silvia Toffanin. Il sospetto, però, a onor del vero è più di un sospetto, è che la chiacchierata sia stata in parte concordata. Soprattutto perché, vista la previsione fatta dai due comici riguardo la certa presenza di domande "scomode" nei confronti della conduttrice, bisogna precisare che, se è vero che alcune domande sono state imbarazzanti, in realtà nessuna è andata oltre il limite del consentito. “Verissimissimo” il titolo dato alla chiacchierata, chiara parodia del noto rotocalco di Canale 5 “Verissimo“. Pronti via: “Io non cucino, cioè cucino poco. L'immondizia chi la butta tra me e Pier Silvio Berlusconi? Facciamo i turni”, ha spiegato la conduttrice. Pio e Amedeo ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Pio e, per l'esordio di venerdí 24 marzo di “Felicissima Sera – All Inclusive”, si sono subito giocati il loro asso nella manica: l'intervista a Silvia. Il sospetto, però, a onor del vero è più di un sospetto, è che la chiacchierata sia stata in parte concordata. Soprattutto perché, vista la previsione fatta dai due comici riguardo la certa presenza di domande "scomode" nei confronti della conduttrice, bisogna precisare che, se è vero che alcune domande sono state imbarazzanti, in realtà nessuna è andata oltre il limite del consentito. “Verissimissimo” il titolo dato alla chiacchierata, chiara parodia del noto rotocalco di Canale 5 “Verissimo“. Pronti via: “Io non cucino, cioè cucino poco. L'immondizia chi la butta tra me e Pier Silvio Berlusconi? Facciamo i turni”, ha spiegato la conduttrice. Pio e...

