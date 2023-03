Combinata nordica | Coppa del Mondo Lahti 2023 | altra vittoria per Jarl Magnus Riiber nell’ultima gara dell’anno

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Ladeldisi chiude con l’ultima Gundersen in quel di. In terra finlandese ancora una volta a festeggiare è: quartadi fila per il norvegese, sesta comprendendo anche le due dei Mondiali. Anche oggi il fenomeno scandinavo ha scherzato i rivali: in vantaggio dopo il salto, si è fatto raggiungere dalla coppia formata da Jens Luraas Oftebro e Kristjan Ilves ad un paio di chilometri dal traguardo, cambiando poi passo sul finale e vincendo con facilità. Seconda piazza per Oftebro, terza per l’estone Ilves. Quattordicesima piazza per Johannes Lamparter che però può esultare: per l’austriaco c’è infatti la conquista della sfera di cristallo. Due italiani a punti: 25mo Raffaele ...