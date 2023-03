CM.com – Milan, Scaroni: ‘Stadio a La Maura o fuori città. Cardinale? Diventa sempre più tifoso’ | Primapagina (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 00:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del momento del club rossonero nel suo incontro con il Milan Club New York al Legends Bar di Fifth Avenue, toccando diversi temi cruciali. Queste le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Partiamo dal fatto che arrivare ai quarti di finale in Champions League è oggettivamente un grande successo, considerato anche che non ci capitava da molto tempo. Lo considero uno dei due obiettivi stagionali, l’altro è naturalmente quello della qualificazione alla Champions per l’anno prossimo, speriamo di riuscire a ottenere anche il secondo. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto”. GAP – “Io penso che il Milan sia il più internazionale dei ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 00:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Paolo, presidente del, ha parlato del momento del club rossonero nel suo incontro con ilClub New York al Legends Bar di Fifth Avenue, toccando diversi temi cruciali. Queste le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Partiamo dal fatto che arrivare ai quarti di finale in Champions League è oggettivamente un grande successo, considerato anche che non ci capitava da molto tempo. Lo considero uno dei due obiettivi stagionali, l’altro è naturalmente quello della qualificazione alla Champions per l’anno prossimo, speriamo di riuscire a ottenere anche il secondo. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto”. GAP – “Io penso che ilsia il più internazionale dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Ronaldo pesava 94 kg. Berlusconi mi chiama. Il giorno dopo, al Milan' ? Fabio Capello - gippu1 : L'ultima volta che il #Milan aveva comprato una prima punta con una compagna di nome Alice (allora si trattava di A… - FBiasin : #Sanchez: '…Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la parti… - Futura_Noir : RT @wonderful_g: “Ammettilo, hai sempre cercato l’uomo nero nel mazzo di carte”. ~Stephen King, The dead zone #GoodNightEveryone ??Le To… - Sagar_ACM : RT @DavideLusinga: Chaka Traorè in campo con la Costa d'Avorio U23 nell'amichevole contro i pari età dell'Uzbekistan. Gara sotto tono ma co… -