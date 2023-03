Classifica Coppa del Mondo sci di fondo uomini 2022-2023: vince Johannes Hoesflot Klaebo, terzo Federico Pellegrino (Di domenica 26 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE SCI DI fondo 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 2715 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2 GOLBERG Paal NOR 22433 Pellegrino Federico ITA 1635 4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 1281 5 TOENSETH Didrik NOR 1269 6 HOLUND Hans Christer NOR 1218 7 HALFVAON Calle SWE 1133 8 OGDEN Ben USA 1118 9 NOVAK Michal CZE 1002 10 VALNES Erik NOR 96725 DE FABIANI Francesco ITA 712 56 MOCELLINI Simone ITA 298 65 GRAZ Davide ITA 259 82 NOECKLER Dietmar ITA 190 94 VENTURA Paolo ITA 145 98 HELLWEGER Michael ITA 138 111 DAPRA’ Simone ITA 103 119 ABRAM Mikael ITA 87 125 ROMANO Lorenzo ITA 82134 SALVADORI Giandomenico ITA 57138 TICCO’ Giovanni ITA 49162 MONTELLO Giuseppe ITA 17177 GABRIELLI Giacomo ITA 8183 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)DELGENERALE SCI DINOR 2715DELASSEGNATA 2 GOLBERG Paal NOR 22433ITA 1635 4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 1281 5 TOENSETH Didrik NOR 1269 6 HOLUND Hans Christer NOR 1218 7 HALFVAON Calle SWE 1133 8 OGDEN Ben USA 1118 9 NOVAK Michal CZE 1002 10 VALNES Erik NOR 96725 DE FABIANI Francesco ITA 712 56 MOCELLINI Simone ITA 298 65 GRAZ Davide ITA 259 82 NOECKLER Dietmar ITA 190 94 VENTURA Paolo ITA 145 98 HELLWEGER Michael ITA 138 111 DAPRA’ Simone ITA 103 119 ABRAM Mikael ITA 87 125 ROMANO Lorenzo ITA 82134 SALVADORI Giandomenico ITA 57138 TICCO’ Giovanni ITA 49162 MONTELLO Giuseppe ITA 17177 GABRIELLI Giacomo ITA 8183 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radekronaldo : La prima partita di Coppa dei Campioni non è andata come previsto Ma almeno il punto in classifica ?????????? - infoitsport : Sci di Fondo, Federico Pellegrino è quarto nella classifica di Coppa del Mondo - Roxly14 : @TheSalgari @Martina60043556 @sportface2016 Nell'area dell'inter ?? fallo di van Der Gragt. Stiamo parlando dell'and… - Roxly14 : @TheSalgari @sportface2016 Neppure l'inter. La superiorità sta nei punti in classifica e nelle zero vittorie dell'i… - sportface2016 : #Combinatanordica Vittoria di #Riiber a #Lahti, classifica generale a #Lamparter. #Kostner ventiquattresimo e migli… -