Clamoroso alla Viareggio Cup. Squadra nigeriana abbandona per insulti razzisti VIDEO (Di domenica 26 marzo 2023) La Squadra nigeriana del Ladegbuwa ha lasciato ieri in anticipo il campo di gara, a Santa Croce sull'Arno (Pisa), dove stava giocando contro la rappresentativa di Serie D per la Viareggio cup , quando... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023) Ladel Ladegbuwa ha lasciato ieri in anticipo il campo di gara, a Santa Croce sull'Arno (Pisa), dove stava giocando contro la rappresentativa di Serie D per lacup , quando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : CLAMOROSO: You Tube ha comunicato alla @fleinaudi di aver bloccato il canale della Fondazione. Il nostro Presiden… - gieffevippe : Ma qualcuno riesce a spiegare a @JeyPelizon che una room PUBBLICA su twitter ,NON È UNA CHAT PRIVATA! Vai da mammin… - FedalmaB : RT @accountparodia: Pensate se alla fine non solo vinceremo questo processo ma nel frattempo dovesse vincere anche Giraudo per quanto rigua… - adinoguida : RT @accountparodia: Pensate se alla fine non solo vinceremo questo processo ma nel frattempo dovesse vincere anche Giraudo per quanto rigua… - TheWalr02066802 : RT @accountparodia: Pensate se alla fine non solo vinceremo questo processo ma nel frattempo dovesse vincere anche Giraudo per quanto rigua… -