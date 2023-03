Cinema: morto Ivano Marescotti. Fu anche il “dottor Randazzo” in Johnny Stecchino. Vinse un “Nastro d’argento” (Di domenica 26 marzo 2023) È morto a Ravenna, a 77 anni, Ivano Marescotti, una vita per il Cinema e il teatro, dall'impegno civile alla commedia, senza dimenticare l'attività per tramandare il mestiere ai giovani attori e la passione per il dialetto romagnolo, che aveva contribuito alla riscoperta e del quale era un interprete apprezzato. Marescotti era ricoverato all'ospedale di Ravenna per l'aggravarsi di una malattia. Un anno fa aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene, per dedicarsi esclusivamente al 'Teatro Accademia Marescotti' da lui fondato Leggi su firenzepost (Di domenica 26 marzo 2023) Èa Ravenna, a 77 anni,, una vita per ile il teatro, dall'impegno civile alla commedia, senza dimenticare l'attività per tramandare il mestiere ai giovani attori e la passione per il dialetto romagnolo, che aveva contribuito alla riscoperta e del quale era un interprete apprezzato.era ricoverato all'ospedale di Ravenna per l'aggravarsi di una malattia. Un anno fa aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene, per dedicarsi esclusivamente al 'Teatro Accademia' da lui fondato

