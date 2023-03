Cimiteri per cani e padroni, ecco dove si può essere sepolti insieme (Di domenica 26 marzo 2023) cani e gatti sono solo alcuni degli animali domestici che, dopo una vita insieme al proprio padrone, col quale hanno condiviso gioie e dolori, sono diventati oramai parte della famiglia a tutti gli effetti. E proprio come familiari vengono trattati, non solo in vita, ma anche in morte. Il desiderio di essere sepolti insieme, padrone e amico a quattro zampe, in molte regioni d’Italia è vietato, ma in altre è realtà. È possibile a Milano e in Liguria ad esempio, e recentemente anche nel cimitero di Malgrate, un comune italiano di 4232 abitanti della provincia di Lecco, in Lombardia A Malgrate sepoltura insieme al padrone Mentre si moltiplicano in Italia i Cimiteri per gli animali d’affezione, sono ormai tanti i padroni che fanno un ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 marzo 2023)e gatti sono solo alcuni degli animali domestici che, dopo una vitaal proprio padrone, col quale hanno condiviso gioie e dolori, sono diventati oramai parte della famiglia a tutti gli effetti. E proprio come familiari vengono trattati, non solo in vita, ma anche in morte. Il desiderio di, padrone e amico a quattro zampe, in molte regioni d’Italia è vietato, ma in altre è realtà. È possibile a Milano e in Liguria ad esempio, e recentemente anche nel cimitero di Malgrate, un comune italiano di 4232 abitanti della provincia di L, in Lombardia A Malgrate sepolturaal padrone Mentre si moltiplicano in Italia iper gli animali d’affezione, sono ormai tanti iche fanno un ...

