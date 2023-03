(Di domenica 26 marzo 2023) Non c’è pace perun 2022 condizionato fortemente dal bruttissimo incidente di inizio anno e una prima parte dinon proprio felice a causa della botta subita al ginocchioVuelta a San Juan (infortunio che ha poi costretto il colombiano a ritirarsi dall’evento argentino), il corridore della INEOS Grenadiers è caduto anche ieri nella sesta tappa dellae non ha potuto far altro che abbandonare la corsa spagnola. Più precisamenteè finito a terra a circa 90 km dal traguardo insieme a tre corridori Caja Rural e poi non è più stato in grado di ripartire a causa di forti dolori al braccio. Fortunatamente per lui, gli accertamenti seguenti non hanno evidenziato fratture, ma solamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quotidianolazio : Fondi, scontro tra due ciclisti sulla Flacca: in gravi condizioni ... - - ferrucciorudat1 : Sig.Gregorio in sette ore di trasmissione si potrebbe fare un commento sulle condizioni del nostro ciclismo.Grazie.#eurosportciclismo - serieB123 : Ganna, le quattro condizioni per vincere la Milano-Sanremo -

Da valutare ledi Diaw e Cittadini. - Calcio, fermo il campionato di serie A, il ... -, si è conclusa questo pomeriggio a Carpi la 38esima edizione della Coppi - Bartali, a trionfare ...... anche se è difficile, mi piace molto guidare in queste", ha detto in una conferenza ... "Non conosce bene la storia del- ha spiegato al quotidiano La Dernier Heure l'addetto stampa ...... in località Puianello, storico passaggio per ilmodenese. Dopo un breve tratto, la strada ... la sede stradale ampia ed in ottimeconsente di scendere in tranquillità fino a ...

Ciclismo, le condizioni di Egan Bernal dopo la caduta alla Volta a Catalunya 2023 OA Sport

Non c’è pace per Egan Bernal. Dopo un 2022 condizionato fortemente dal bruttissimo incidente di inizio anno e una prima parte di 2023 non proprio felice a causa della botta subita al ginocchio alla Vu ...Il corridore colombiano ha subìto una commozione cerebrale dopo un terribile incidente in allenamento nelle Fiandre ma non è in pericolo di vita ...