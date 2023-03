Cibo e letteratura | il linguaggio che la Calabria deve riscoprire

(Di domenica 26 marzo 2023) Il percorso formativo coinvolge gli studenti della VF del Corso serale dell’IPSEOA “E. Gagliardi” di Vibo Valentia diretto dalla DS Eleonora Rombolà. Mira a unire la cultura storico-letteraria con quella enogastronomica e si inserisce nell’ambito della proposta progettuale “La terra racconta. Scoprire laattraverso lo sguardo degli scrittori”. Gli itinerari hanno l’obiettivo di scoprire le località dove sono nati o vissuti alcuni scrittori calabresi tra i più conosciuti del ‘900 come Corrado Alvaro, Leonida Repaci, Saverio Strati, Mario La Cava, Fortunato Seminara, Franco Costabile, Lorenzo Calogero, ma anche Giuseppe Berto (veneto), il quale ha scoperto Capo Vaticano come suo genius loci. La prima tappa è stata Palmi (12 febbraio), la città di Leonida Repaci. Gli studenti hanno preparato tipico piatto, la stroncatura. Oggi, all’indomani del Dantedì (sabato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messveneto : Tra antropologia, arte e letteratura: quando il cibo è alla base delle civiltà - reietto10 : RT @moni_moni75: ?????? A parte l'arte, la letteratura, le auto, il cibo, il cinema, la moda, il canto ecc. ecc. Ecco finalmente un tweet che… - moni_moni75 : ?????? A parte l'arte, la letteratura, le auto, il cibo, il cinema, la moda, il canto ecc. ecc. Ecco finalmente un tw… - labenny_33 : Anche oggi gioia negli occhi...'Quel cibo che solum è mio....' #letteratura #storia #autori #novità - ArtePollino : Cercare nessi ci appassiona da sempre, e quello tra letteratura e cibo è un legame antico: in moltissimi libri trov… -

... e concludere la serata mangiando in un ristorante tipico che proponea chilometro zero. In ... Anche in, essendo questa un ambito dell'economia come un altro, è ovvio che il passato, ...... comincia a cedere un intero sistema speculativo e parassitario, quello favorito da una... la Disneyland mondiale del- a un passo dall'inceneritore - si è rivelata un clamoroso ...... dello svago, del divertimento, del buona Roma e dintorni. Come trascorrere un weekend low ... incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi dellaitaliana e mondiale ...

Tra antropologia, arte e letteratura: quando il cibo è alla base delle civiltà Il Messaggero Veneto

“Questo libro è nato da un convivio”, si legge nell’introduzione a “Pensare il cibo. L’alimentazione tra storia, scienza e cultura”, a cura di Lanfranco Conte e Nicola Gasbarro, (Forum), opera collett ...Dalla Thailandia ci scrive un lettore: Mi meraviglio che nei vari dibattitti non se ne parli. Gli israeliani, grandi innovatori, la coltivano ed esportano" ...