Chi sono i figli di Ivano Marescotti, Mattia e Iliade (Di domenica 26 marzo 2023) Ivano Marescotti ha avuto due figli, il primo, Mattia, nato dal primo matrimonio dell’attore, è morto a soli 44 anni per un tumore. La seconda, Iliade, è nata nel 2003 dalle seconde nozze dell’attore con una donna greca, Ifigenia Kanarà. Mattia Marescotti aveva solo 44 anni quando morì a causa di un cancro. Suo padre Ivano raccontò la sua morte nel suo libro autobiografico Fatti Veri. L’attore raccontò dell’ultimo saluto a suo figlio e della decisione di andare comunque in scena a teatro, il giorno della sua morte. “Fu il mio modo per elaborare il lutto e feci la stessa cosa anche quando morì mio padre”. Di quella esperienza Marescotti ricordò le risate e gli applausi del pubblico, che si sovrapponevano al suo dolore e ... Leggi su cultweb (Di domenica 26 marzo 2023)ha avuto due, il primo,, nato dal primo matrimonio dell’attore, è morto a soli 44 anni per un tumore. La seconda,, è nata nel 2003 dalle seconde nozze dell’attore con una donna greca, Ifigenia Kanarà.aveva solo 44 anni quando morì a causa di un cancro. Suo padreraccontò la sua morte nel suo libro autobiografico Fatti Veri. L’attore raccontò dell’ultimo saluto a suoo e della decisione di andare comunque in scena a teatro, il giorno della sua morte. “Fu il mio modo per elaborare il lutto e feci la stessa cosa anche quando morì mio padre”. Di quella esperienzaricordò le risate e gli applausi del pubblico, che si sovrapponevano al suo dolore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Il #MES non salva la banca in difficoltà ma contribuisce al costo del funerale. Chi è che viene ucciso? La fiducia… - riccardomagi : Carcere per le coppie che ricorrono a GPA,per bambini figli di detenute, per i 6 milioni consumatori Cannabis. Carc… - enpaonlus : Per chi pensa: sono solo animali… - Peter_Italy : RT @durezzadelviver: ?? Le avventure del Partito democratico sono ormai un genere cinematografico. La trama ha di solito a che fare con l’as… - Boss_1802_09 : 'Le ultime tre o quattro ripetizioni sono ciò che fa crescere il muscolo. Questa zona di dolore divide un campione… -