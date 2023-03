Chi è Matteo Paulillo, Edoardo nella serie Mare Fuori? (Di domenica 26 marzo 2023) Matteo Paolillo è un attore salernitano, noto per aver interpretato il ruolo di Edoardo Conte in tutte e tre le stagioni di Mare Fuori, l’amatissima serie tv di successo della Rai. Non molti sanno che il ragazzo è anche un cantautore e che ha scritto la famosa sigla ed altri brani che appaiono negli episodi. Grazie alla sua impeccabile interpretazione il giovane è diventato un volto noto al pubblico, ma la sua passione per la recitazione è nata sin da bambino. Biografia di Matteo Paolillo: la carriera Matteo Paolillo è nato a Salerno il 6 ottobre del 1995, dunque ha 27 anni ed è del segno della bilancia. Fin da bambino ha mostrato un grande interesse per la recitazione e ha iniziato a frequentare il Teatro delle Arti sotto la guida del maestro Gaetano Stella. Dopo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 marzo 2023)Paolillo è un attore salernitano, noto per aver interpretato il ruolo diConte in tutte e tre le stagioni di, l’amatissimatv di successo della Rai. Non molti sanno che il ragazzo è anche un cantautore e che ha scritto la famosa sigla ed altri brani che appaiono negli episodi. Grazie alla sua impeccabile interpretazione il giovane è diventato un volto noto al pubblico, ma la sua passione per la recitazione è nata sin da bambino. Biografia diPaolillo: la carrieraPaolillo è nato a Salerno il 6 ottobre del 1995, dunque ha 27 anni ed è del segno della bilancia. Fin da bambino ha mostrato un grande interesse per la recitazione e ha iniziato a frequentare il Teatro delle Arti sotto la guida del maestro Gaetano Stella. Dopo ...

