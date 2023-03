Chi è Manuela Villa: biografia, età, genitori, ex marito e figlio (Di domenica 26 marzo 2023) Manuela Maria Garofalo Pica, in arte Manuela Villa, è nata a Roma il 7 febbraio del 1966, sotto il segno zodiacale dell'acquario. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ManuelaVillaofficial. Manuela Villa è la figlia di Claudio Villa e della soubrette Noemi Garofalo. Manuela è stata cresciuta da un uomo che non era il suo vero padre, ed ha scoperto di essere la figlia del cantante a 15 anni. Ha spiegato che a confessarle la verità è stata una suora, per “vendicarsi” dopo uno scherzo. Suo padre biologico, però, ha rifiutato di riconoscere lei e suo fratello Claudio Junior, ma nel 2004, dopo ben 21 anni di cause, la paternità è stata accertata. In seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione, Manuela e Claudio Junior ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 marzo 2023)Maria Garofalo Pica, in arte, è nata a Roma il 7 febbraio del 1966, sotto il segno zodiacale dell'acquario. Il suo profilo Instagram ufficiale è @official.è la figlia di Claudioe della soubrette Noemi Garofalo.è stata cresciuta da un uomo che non era il suo vero padre, ed ha scoperto di essere la figlia del cantante a 15 anni. Ha spiegato che a confessarle la verità è stata una suora, per “vendicarsi” dopo uno scherzo. Suo padre biologico, però, ha rifiutato di riconoscere lei e suo fratello Claudio Junior, ma nel 2004, dopo ben 21 anni di cause, la paternità è stata accertata. In seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione,e Claudio Junior ...

