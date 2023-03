Chi è l’arbitro di Malta-Italia? Fischietto bulgaro: i precedenti con gli azzurri (Di domenica 26 marzo 2023) Oggi domenica 26 marzo 2023, l’Italia del c.t. Roberto Mancini è pronta a tornare in campo. La Nazionale della Penisola affronterà Malta a partire dalle 20.45 nello Ta’ Qali National Stadium. Una gara già importantissima per gli azzurri che dovranno necessariamente rispondere presente dopo la brutta batosta di qualche giorno fa. Al Maradona di Napoli, infatti, Verratti e compagni sono usciti sconfitti dal primo incontro valido per le Qualificazioni al prossimo Europeo del 2024 che si giocherà in Germania. Contro l’Inghilterra, la Selezione con lo stemma del trofeo conquistato proprio a Wembley quasi due anni fa e cucito sul petto, ha faticato veramente tanto. Bellingham e il resto della squadra, specialmente nei primi 45? minuti, hanno ubriacato l’Italia, lasciando pochi, se non nulli, spazi. Una partita dominata e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Oggi domenica 26 marzo 2023, l’del c.t. Roberto Mancini è pronta a tornare in campo. La Nazionale della Penisola affronteràa partire dalle 20.45 nello Ta’ Qali National Stadium. Una gara già importantissima per gliche dovranno necessariamente rispondere presente dopo la brutta batosta di qualche giorno fa. Al Maradona di Napoli, infatti, Verratti e compagni sono usciti sconfitti dal primo incontro valido per le Qualificazioni al prossimo Europeo del 2024 che si giocherà in Germania. Contro l’Inghilterra, la Selezione con lo stemma del trofeo conquistato proprio a Wembley quasi due anni fa e cucito sul petto, ha faticato veramente tanto. Bellingham e il resto della squadra, specialmente nei primi 45? minuti, hanno ubriacato l’, lasciando pochi, se non nulli, spazi. Una partita dominata e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Malta-Italia, designato l'arbitro: ecco chi è: La Nazionale di Roberto Mancini torna in campo domenica 26 marzo all… - jonifrancesco : @M1_Magnum Che poi in questo video chi sta protestando con l'arbitro sono Kane e gli altri giocatori inglesi. Gli i… - DonDie_Sospeso : @pino_nostro Già, come già successo anche questo... indovina chi era l'arbitro designato la partita PRIMA del Derby… - murphomurphy : @El_Principe22_ molti, vero. ma di chi vuole che l'arbitro usi lo spray per rimarcare l'area sui rigori è un genio. - BluesRunner2 : @mauriziodr19 @LucaMarelli72 Orsato arbitra in CAN A e B dal 2006, ma ha sbagliato una partita e viene tacciato di… -

Inter - Juve, nuova bufera dopo gli episodi dubbi nel derby d'Italia femminile Non manca chi, tra i bianconeri , sottolinea: "Peccato non ci sia ... l'arbitro questo ha ... Malta - Italia, designato l'arbitro: ecco chi è 2 La Nazionale di Roberto Mancini torna in campo domenica 26 marzo alle ore 20.45 in casa di Malta . La sfida, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, sarà arbitrata dal fischietto bulgaro ... Moggi difende la Juventus: 'Le plusvalenze sono ammesse, assurdo penalizzare i bianconeri' Sono stati 4 minuti al VAR e non sono riusciti a decifrare l'accaduto, sarebbe stato opportuno chiamare l'arbitro e far decidere lui. Non mancano le immagini, ma il VAR a cosa serve Poi c'è chi ... Non manca, tra i bianconeri , sottolinea: "Peccato non ci sia ...questo ha ...2 La Nazionale di Roberto Mancini torna in campo domenica 26 marzo alle ore 20.45 in casa di Malta . La sfida, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, sarà arbitrata dal fischietto bulgaro ...Sono stati 4 minuti al VAR e non sono riusciti a decifrare'accaduto, sarebbe stato opportuno chiamaree far decidere lui. Non mancano le immagini, ma il VAR a cosa serve Poi c'è... Malta-Italia, designato l'arbitro: ecco chi è Calciomercato.com