Chi è la figlia di Ivano Marescotti, Iliade (Di domenica 26 marzo 2023) Ivano Marescotti ha una figlia, Iliade Kanarà Marescotti nata nel 2003 dal matrimonio con la sua seconda moglie, Ifigenia Kanarà. Nel 2012, all’età di 9 anni, la figlia dell’attore aveva partecipato al 55esimo Zecchino d’Oro in rappresentanza della Grecia. A proposito del nome della figlia di Marescotti, che rende omaggio al poema epico di Omero, l’attore e la sua seconda moglie avevano spiegato a Repubblica di averlo scelto “in mancanza di una valida alternativa romagnola”. Ifigenia aveva sottolineato “io sono greca, mio padre si chiama Temistocle”. Il nome della piccola, aggiunsero i genitori era stato piuttosto contestato nella cerchia dei loro amici. Allo Zecchino d’Oro 2012, Iliade Marescotti presentò il brano Il ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 26 marzo 2023)ha unaKanarànata nel 2003 dal matrimonio con la sua seconda moglie, Ifigenia Kanarà. Nel 2012, all’età di 9 anni, ladell’attore aveva partecipato al 55esimo Zecchino d’Oro in rappresentanza della Grecia. A proposito del nome delladi, che rende omaggio al poema epico di Omero, l’attore e la sua seconda moglie avevano spiegato a Repubblica di averlo scelto “in mancanza di una valida alternativa romagnola”. Ifigenia aveva sottolineato “io sono greca, mio padre si chiama Temistocle”. Il nome della piccola, aggiunsero i genitori era stato piuttosto contestato nella cerchia dei loro amici. Allo Zecchino d’Oro 2012,presentò il brano Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Chi è la figlia di Ivano Marescotti, Iliade - maltildw : Cmq antonino non era quello che valutava la donn ain base alla figlia e se poteva essere affine anche alle sue esig… - OrfeiMaria : RT @Laura2678968: Che a lei non sia mai interessato lui è sempre stato abbastanza chiaro, chissà di chi è quella figlia che porta in grembo… - Nicola23453287 : RT @russguard: Metro New York video di mia figlia ...... Vogliamo parlare di metro Mosca per chi sa di cosa parlo ? - Stefani66135695 : @carlott25434055 @GrandeFratello chi vince oltre ad un premio di 5678999000 milioni di euro vince la linea moda de… -