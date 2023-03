Chi è Justine Mattera, ex moglie di Paolo Limiti ospite a Domenica In (Di domenica 26 marzo 2023) . Carriera, età, vita privata, marito, figli Justine Mattera è l’ex moglie di Paolo Limiti, il grande conduttore che verrà ricordato nel corso della puntata di oggi di Domenica In, 26 marzo, su Rai 1. La showgirl, molto amata dal pubblico, è nata il 7 maggio 1971. Ha origini italiane, anche se è nata a New York. I suoi genitori, infatti, erano nati nel nostro Paese. Come detto, è stata sposata con Paolo Limiti. I due sono diventati marito e moglie nel 2000 per poi lasciarsi nel 2002. Un matrimonio quindi piuttosto breve. “Mi ha lasciato un mestiere, una professione – ha spiegato Justine Mattera durante una puntata di Dedicato – Sono molto riconoscente. Lui era così intelligente, era come il sole. ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) . Carriera, età, vita privata, marito, figliè l’exdi, il grande conduttore che verrà ricordato nel corso della puntata di oggi diIn, 26 marzo, su Rai 1. La showgirl, molto amata dal pubblico, è nata il 7 maggio 1971. Ha origini italiane, anche se è nata a New York. I suoi genitori, infatti, erano nati nel nostro Paese. Come detto, è stata sposata con. I due sono diventati marito enel 2000 per poi lasciarsi nel 2002. Un matrimonio quindi piuttosto breve. “Mi ha lasciato un mestiere, una professione – ha spiegatodurante una puntata di Dedicato – Sono molto riconoscente. Lui era così intelligente, era come il sole. ...

