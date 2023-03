Chi è Joselu | l’autore di una doppietta contro la Norvegia all’esordio con la Spagna

(Di domenica 26 marzo 2023) Entra in campo nella partitaall’81’ e segna due goal tra l’84’ e l’85. Chi è: l’attaccante quasi 33enne dell’Espanyol che ha stabilito un nuovo record con la maglia delle Furie Rosse.chi èIeri nel corso di, valida per le qualificazioni ad Euro2024 ha fatto il suo esordio ... TAG24.

...posta con il 3 - 0 contro la Norvegia grazie ai gol di Dani Olmo ed alla doppietta diche ...inizia bene il suo percorso nelle qualificazioni europee è la Romania che passeggia su Andorra (0 -...

Spagna-Norvegia 3-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Debutto da sogno per l'attaccante spagnolo dell'Espanyol. Al suo esordio in nazionale a 33 anni, contro la Norvegia, entra al minuto 81 e chiude la partita con una doppietta in due minuti Difficile im ...