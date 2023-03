Chi è il vip che dopo essere stato eliminato dal Cantante Mascherato ha imprecato tantissimo (Di domenica 26 marzo 2023) L’insider che nella giornata di ieri ha parlato con MowMag rivelando alcuni aneddoti su Il Cantante Mascherato (“compriamo le maschere su Amazon“) ha rivelato ulteriori cose sui vip concorrenti. Lo ha fatto sempre a Grazia Sambruna che ha garantito che la persona ha lavorato proprio per il programma. “Se ho assistito a qualche sbrocco dietro le quinte fra i mascherati? Devo dire che la maggior parte di loro è sempre stata fin troppo educata. Anche perché non c’era possibilità di ritirarsi. Il contratto che firmano, in estrema sintesi, dice: “Muori qua dentro? Fatti tuoi”. E poi c’è la penale, ovviamente. Pensa che alcuni si sono ritrovati ad aspettare dietro al palco mezz’ore su mezz’ore ingabbiati in una maschera di gommapiuma che di base ha una temperatura media di 28 gradi. Con il mini-ventilatorino del cinese sparato sulla retina. Non è una ... Leggi su biccy (Di domenica 26 marzo 2023) L’insider che nella giornata di ieri ha parlato con MowMag rivelando alcuni aneddoti su Il(“compriamo le maschere su Amazon“) ha rivelato ulteriori cose sui vip concorrenti. Lo ha fatto sempre a Grazia Sambruna che ha garantito che la persona ha lavorato proprio per il programma. “Se ho assistito a qualche sbrocco dietro le quinte fra i mascherati? Devo dire che la maggior parte di loro è sempre stata fin troppo educata. Anche perché non c’era possibilità di ritirarsi. Il contratto che firmano, in estrema sintesi, dice: “Muori qua dentro? Fatti tuoi”. E poi c’è la penale, ovviamente. Pensa che alcuni si sono ritrovati ad aspettare dietro al palco mezz’ore su mezz’ore ingabbiati in una maschera di gommapiuma che di base ha una temperatura media di 28 gradi. Con il mini-ventilatorino del cinese sparato sulla retina. Non è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anna04866809 : @ilsorrisodiniki ULTIME ORE PER MANDARE NNIKITA NIN FINALE ?????#NIKTER..#GFVIP. NIKITA APP MEDIASET INFINIT… - BITCHYFit : Chi è il vip che dopo essere stato eliminato dal Cantante Mascherato ha imprecato tantissimo - Paolaprudente4 : RT @Ca2Lauretta: Spiace x gli spartani (nn è vero!) Ma, ora finalmente, tocca a noi dire... VAMOOOSSS!! Muchos besos cariños!!! ?? Sondaggi… - Akrobata2022 : Per votare Nikita chi non ha un a ccount deve farsi una m ail ad es. con - Anna04866809 : @tlmnss LA MIGLIORE ARMA E L'INDIFFERENZA NON RISPONDE PIÙ A NULLA DOVETE FARE VOTA:GFV APP MEDIASET INFI… -