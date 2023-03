Chi è Giuseppe Giofrè, giudice del serale di Amici: fidanzato Adam e vita privata (Di domenica 26 marzo 2023) Sulla vita privata di Giuseppe Giofrè sappiamo che dopo aver vissuto in America e a Londra è rientrato, durante la pandemia, in Italia. Ha avuto una relazione con il ballerino Adam Vessy ma ad un certo punto sono sparite le tracce social e quindi la storia dovrebbe essersi conclusa. Le ultime foto insieme risalivano al dicembre del 2019, con tanto di dichiarazione reciproca d’amore. Chi è Giuseppe Giofrè Giuseppe Giofrè è nato in provincia di Reggio Calabria, a Gioia Tauro il 10 gennaio del 1993 e sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha cominciato a studiare danza da piccolissimo, aveva soltanto 7 anni e durante l’adolescenza si è concentrato sullo stile Hip Hop e Jazz Funk. Ha raccontato che in famiglia i soldi non erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Sulladisappiamo che dopo aver vissuto in America e a Londra è rientrato, durante la pandemia, in Italia. Ha avuto una relazione con il ballerinoVessy ma ad un certo punto sono sparite le tracce social e quindi la storia dovrebbe essersi conclusa. Le ultime foto insieme risalivano al dicembre del 2019, con tanto di dichiarazione reciproca d’amore. Chi èè nato in provincia di Reggio Calabria, a Gioia Tauro il 10 gennaio del 1993 e sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha cominciato a studiare danza da piccolissimo, aveva soltanto 7 anni e durante l’adolescenza si è concentrato sullo stile Hip Hop e Jazz Funk. Ha raccontato che in famiglia i soldi non erano ...

